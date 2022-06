Spider-Man Remastered und Spider-Man: Miles Morales erscheinen bald für PCs

Bis 2025 will Sony PlayStation die Hälfte der Veröffentlichungen auf PCs und Mobilgeräten tätigen und schon im laufenden Geschäftsjahr 300 Millionen US-Dollar auf PCs umsetzen, ein Vielfaches der bisherigen Jahre.

Die PC-Taktik von Sony ist kein Geheimnis mehr und hier hat Sony PlayStation in den letzten Monaten auch schon ordentlich Fahrt aufgenommen. Auf Horizon Zero Dawn folgten Days Gone und God of War, bald wird auch die Uncharted: Legacy of Thieves Collection für PCs erscheinen. Inzwischen hat man bei Steam sogar ein eigenes Label.

Jetzt gaben Publisher Sony PlayStation und Entwickler Insomniac Games während der State of Play bekannt, dass Marvel’s Spider-Man als Remastered-Version am 12. August 2022 für PCs erscheinen soll. Darüber hinaus erscheint auch Miles Morales im Herbst 2022 für PCs.

Letzteres hängte man nicht an die große State-of-Play-Glocke. Klar, das interessiert die PlayStation-Fans nicht besonders und obendrein schnürt es Neid. Nicht alle PlayStation-Fans sind zufrieden damit, dass die geliebten Hausmarken den PC erobern. Aber natürlich haben die Spider-Man-Games ihre Schuldigkeit auf PlayStation längst getan. Bei 33 Millionen verkauften Einheiten steht die bislang PlayStation-exklusive Marke.

Deutliche Verbesserung im Vergleich zum Original

Die Remastered-Version von Marvel’s Spider-Man enthielt im Vergleich zum Original aus dem Jahre 2018 nun Raytracing-Effekte, bessere Schattenmodelle, schönere und schärfere Texturen und butterweiche 60 Frames. Das Original lief seinerzeit lediglich mit 30 Frames.

Im Spiel mutiert Marvel’s New York zu einem riesigen Spielplatz, durch den sich der Spieler dank einer Vielzahl von Schwing- und Parkour-Moves mit atemberaubender Geschwindigkeit völlig frei bewegen kann. Im Vordergrund steht dabei die Suche nach der nächsten Marvel-Sehenswürdigkeit, Quest, einem Verbrechen, zahlreichen Forschungsstationen, Fraktionsbasen, Sammelgegenständen und mehr. Im Verlauf des Abenteuers kann der Spieler darüber hinaus neue Anzüge für Spider-Man freischalten, die mit einzigartigen, austauschbaren Fähigkeiten und Modifikationen stets individuelle Spielstile ermöglichen.

