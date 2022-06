Horizon Call of the Mountain zeigt sich mit dem ersten Gameplay bei der State of Play

Eine neue Hardware ist gut. Populäre Games im Launchzeitraum einer neuen Hardware sind noch besser. Mit Horizon Call of the Mountain bringt Sony PlayStation die aktuell wohl populärste Marke auf PlayStation VR 2. Bei State of Play zeigte man in der Nacht erstes Gameplay.

Die Ich-Perspektive und in der Luft schwebende Hände sind verräterisch. Aber es ist natürlich schwer bis unmöglich, die Atmosphäre eines Virtual-Reality-Spiels mit einem „flachen“ Trailer einzufangen. Versuchen muss man es natürlich trotzdem.

In Call of the Mountain erleben wir die Welt durch die Augen von Ryas, einem ehemaligen Schatten-Carja-Krieger, der sich rehabilitieren will, indem er die neue große Bedrohung untersucht, der sich das Sonnenreich gegenübersieht. Er ist ein meisterhafter Kletterer und Bogenschütze, zwei absolut überlebenswichtige Fähigkeiten, wenn ihr in seine Rolle schlüpft, gefährliche Berge erklimmt und gewaltige Maschinen wie den Donnerkiefer zur Strecke bringt.

Viele weitere Erklärungsversuche bekommt ihr im PlayStation Blog. Auch Fans der klassischen Videospielerlebnisse werden in diesen Tagen die Horizon-Behandlung erfahren. Horizon Forbidden West bekommt ein großes Update, das unter anderem den „New Game Plus“-Modus liefert.

Der Gameplay-Trailer:

