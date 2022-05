Sony PlayStation will bis 2025 die Hälfte seiner Spiele auf PCs und Mobilgeräten veröffentlichen

Sony hat die Slides zur Investoren-Präsentation der aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht und daraus gehen zahlreiche interessante Details zur kommenden Ausrichtung von PlayStation hervor. Sony stellt sich breiter auf. Der Plan ist, dass bis 2025 die Hälfte aller Spiele auf PCs und Mobilgeräten erscheinen.

Die PC-Taktik von Sony ist kein Geheimnis mehr und hier hat Sony PlayStation in den letzten Monaten auch schon ordentlich Fahrt aufgenommen. Auf Horizon Zero Dawn folgte, Days Gone und God of War, bald wird auch die Uncharted: Legacy of Thieves Collection für PCs erscheinen. Inzwischen hat man bei Steam sogar ein eigenes Label.

Auf dem Mobile-Markt ist durchaus noch Luft nach oben. Der mittelfristige Plan: Bis 2025 soll die Hälfte der Sony-Veröffentlichungen für PlayStation 5 erscheinen, die andere Hälfte für PCs und Mobilgeräte. Das geht aus einem Slide hervor.

Wie gut man auf PCs bereits aufgestellt ist, das soll sich schon im neuen und bereits laufenden Geschäftsjahr zeigen. Nachdem man in den Vorjahren Nettoumsätze von 35 Millionen und 80 Millionen US-Dollar erzielt hatte, will man im neuen Jahr 300 Millionen US-Dollar mit PC-Spielen umsetzen.

Viel zu holen im PC-Universum

Es bestünde die Möglichkeit, großartige Spiele einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, kommunizierte Sony schon vor einiger Zeit. So könne man die Wirtschaftlichkeit fördern in Zeiten, in denen Spiele-Entwicklung immer teurer wird. Die SIE Worldwide Studios holten sich für diese Arbeit perspektivisch vor einiger Zeit auch PC-Port-Spezialist Nixxes Software ins Boot.

Macht alles durchaus Sinn, wenn man sich die Zahlen ansieht, die Analyst Mat Piscatella dazu parat hat. Demnach würden in den USA nur ein Drittel der PC-SpielerInnen auch eine PS4 besitzen und nur 8 Prozent eine PS5. Da gibt es also etwas zu holen. Derzeit sieht es bei Sony so aus:

„Durch die Ausweitung auf PCs und Mobilgeräte und, das muss gesagt werden, auch auf Live-Service-Dienste, haben wir die Möglichkeit, uns von einer Situation, in der wir nur in einem sehr engen Segment des gesamten Spielsoftwaremarktes präsent waren, zu einer Situation zu bewegen, in der wir so gut wie überall präsent sind“, wird Jim Ryan zitiert.

„Ich denke, wenn wir das richtig machen, wenn wir es intelligent und exzellent machen, dann haben wir die Möglichkeit, die Anzahl der Spieler, die unsere Spiele spielen, die Anzahl derer, die unsere Spiele genießen, und die Anzahl derer, die Geld für unsere Spiele ausgeben, exponentiell zu erhöhen“, glaubt Ryan.

Bildmaterial: God of War, Sony