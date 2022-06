Sonntagsfrage: Was waren eure Highlights aus der letzten State-of-Play-Präsentation?

Mit einer kleinen aber feinen State of Play läutete Sony quasi das diesjährige Summer Game Fest ein. In den nächsten Wochen und Monaten erwarten uns jede Menge News, Ankündigungen und Trailer zu kommenden Spielen. So auch in der ausgestrahlten Präsentation. Direkt zu Beginn überraschte Capcom die Fans mit einem neuen Trailer zu Resident Evil 4 und PSVR-2-Inhalten. Letztere wird es ebenfalls für Resident Evil: Village geben.

Generell gab es einen großen Fokus auf die kommende VR-Technik von PlayStation. The Walking Dead, No Man’s Sky und Horizon Call of the Mountain sollen euch in Zukunft eine brandneue Erfahrung mit der PSVR 2 bieten. Doch damit gab sich Sony nicht zufrieden und kündigte kurzerhand noch eine PC-Umsetzung von Marvel’s Spider-Man an.

Neben diversen anderen Informationen endete die Präsentation mit einem Knall. Square Enix, genauer gesagt Producer Naoki Yoshida, zeigte Fans einen neuen Trailer zu Final Fantasy XVI. Des Weiteren gab er den Veröffentlichungszeitraum Sommer 2023 an. So schlecht scheint die State of Play also nicht gewesen zu sein, oder? Aus diesem Grund möchten wir in der heutigen Sonntagsfrage eure Highlights in Erfahrung bringen.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.