Das war… Kalenderwoche 22/2022

Der Gaming-Sommer 2022 wurde durch Sonys State of Play so richtig lanciert. Hier stachen insbesondere Final Fantasy XVI und Capcom hervor. Neben weiteren Ankündigungen und Videos haben wir zudem die Juni-Neuerscheinungen sowie zwei neue Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei Sonys State of Play gab es den mit Spannung erwarteten Trailer zu Final Fantasy XVI, aber auch Capcom trug einiges zur Veranstaltung bei. Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Inhalte aus der State of Play:

Es gab in den letzten Tagen jedoch auch noch weitere Ankündigungen. Dazu zählt Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered (PS4, PS5, Switch, PC, Mobil), womit der Klassiker neu aufgelegt wird. Neue Retro-Hardware bringt hingegen Sega mit dem Mega Drive Mini 2 an den Start. Yu Suzuki überraschte mit dem neuen Shoot ’em up Air Twister (Mobil). Eine englische Umsetzung der Visual Novel Witch on the Holy Night (PS4, Switch) erwartet uns im Dezember. Ab sofort verfügbar ist das Metroidvania Souldiers (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

Mit dem Veröffentlichungstermin, einem Koop-Modus und einem Trailer meldeten sich Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur (Switch) zurück. Das Doppelpack könnt ihr bereits vorbestellen. Diverse Gameplay-Clips könnt ihr euch zu Xenoblade Chronicles 3 (Switch) ansehen. Mit Spannung erwartet wurde erstes Gameplay-Material zu Sonic Frontiers (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Nach der Gameplay-Premiere gab es dann sogleich weitere Kampf-Eindrücke. Zur Klassiker-Sammlung Klonoa: Phantasy Reverie Series (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) konnten wir sehen, was sich grafisch getan hat. Den vierten Summoners Guide gab es zu Soul Hackers 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) und SD Gundam Battle Alliance (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erscheint im August.

Zu DNF Duel (PS4, PS5, PC) sahen wir nicht nur die Online-Modi, sondern auch den Trailer zu Launcher. Auch der kommende DLC-Charakter Dyspo aus Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) durfte sich zeigen. Zusätzlich um Tekken-Kostüme wurde Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4) ergänzt. Unter anderem mit Sephiroth steigt Final Fantasy VII: The First Soldier (Mobil) in die dritte Saison. Mit einer Mod könnt ihr nun grafisch noch mehr aus Final Fantasy VII Remake auf PCs herausholen. Ebenfalls mit einer gewohnt skurrilen Präsentation wartet nächste Woche Devolver Digital auf. Falls ihr noch Platz für eine Retro-Konsole habt, ist vielleicht der kommende Evercade EXP etwas für euch.

Damit kommen wir zu den aktuellen Reviews von JPGAMES. Diesmal haben wir uns mit Touken Ranbu Warriors (Switch, PC) (zum Testbericht) ein Warriors-Spiel angeschaut. Mit einem rein männlichen Cast müsst ihr dabei die Zeitlinie wieder korrigieren. Fans des Genres sollten einen Blick riskieren. Mit einem Samurai-Setting punktet der 2D-Action-Sidescroller Trek to Yomi (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Grafisch überzeugend, beim Gameplay wäre jedoch noch Luft nach oben.

Abschließend haben wir noch die Neuerscheinungen im Juni 2022 für euch. Was bietet uns der Start in den Sommer? Dazu könnt ihr unsere Liste konsultieren.