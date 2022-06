Pokémon Schwert und Schild: Geheimcode bringt euch ein besonderes Finsternis-Pokémon

Wie The Pokémon Company ankündigt, werdet ihr demnächst in den Genuss eines weiteren, besonderen Pokémon kommen. Anlässlich der am 11. und 12. Juni 2022 stattfindenden Pokémon Japan Championships 2022 wird man in einem Livestream an diesen Tagen einen neuen Geheimcode verteilen, der euch ein Zobiris beschert.

Es ist konkret das Zobiris des Vorjahressiegers der Master-Kategorie, Kohei Fujida. Ihr werdet den Geheimcode in Pokémon Schwert und Schild einlösen können und wir aktualisieren diesen Beitrag, wenn der Code vorliegt. The Pokémon Company lässt den Turniersiegern oft diese Ehre zuteilwerden.

Das Zobiris hat das Fanglevel 50 und die Fähigkeit Strolch. Außerdem beherrscht es die Attacken Mogelhieb, Verzögerung, Schmarotzer und Trickbetrug und trägt das Item Fluchtknopf.

In der Vergangenheit hatte The Pokémon Company beispielsweise ein Porygon-Z verteilt, das einst von Jeong Sang-yoon bei seinem Turniererfolg genutzt wurde. Die Chance besteht natürlich, dass euch das Pokémon nichts nützt. Aber wer es noch nicht hat, freut sich über einen neuen Pokédex-Eintrag.

Bildmaterial: Pokémon Schwert, Pokémon Schild, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak