Genshin Impact: Bei der DoKomi könnt ihr Udon-Nudeln und Takumi-Rahmen aus Teyvat probieren

An diesem Wochenende findet in Düsseldorf die DoKomi statt und einige von euch dürften vor Ort sein. Auch Genshin Impact ist mit dabei. Der Stand des Spiels steht im Zeichen von Delikatessen. Es wird verschiedene Speisen geben, die von der Welt Teyvat inspiriert sind. Darüber hinaus winken verschiedene Wettbewerbe und ihr könnt Cosplayer wie Kaddi treffen.

Gemäß dem Dokomi-Motto2022 «Food Passion» offeriert Genshin Impact legendäre kulinarische Köstlichkeiten aus Teyvat: Ob dreifarbige Klößchen mit Sakura Blüte und Goldfischkraut, oder die berühmten Udon Nudeln aus Inazuma, es ist für jeden «Reisenden» etwas dabei.

Den Stand von Genshin Impact findet ihr am Wochenende in Düsseldorf in Halle 4, Z16/Z17. Erst vor wenigen Tagen hatte die Meldung für Aufsehen gesorgt, dass die Nintendo-Switch-Version noch immer in Entwicklung sei. Die meisten Fans dürften sie schon abgeschrieben haben.

Aber auch ohne Switch-Version erfreut sich Genshin Impact nach wie vor großer Beliebtheit. In Japan gehörten Inhalte aus der PS4-Version zu den am meisten geteilten Inhalten im PlayStation-Universum 2021.

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo