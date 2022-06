Pokémon Karmesin und Purpur: Das ist die Bedeutung hinter den Legendären Pokémon

Koraidon und Miraidon, so heißen die neuen Legendären Pokémon in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. „Die Kräfte dieser zwei Pokémon sollen die anderer Pokémon weit übersteigen, aber Genaueres über Koraidon und Miraidon ist noch nicht bekannt“, heißt es auf der offiziellen Website.

Während die Starter-Pokémon in verschiedenen Ländern unterschiedlich übersetzt wurden, Felori heißt im Englischen beispielsweise Sprigatito, trifft das auf die beiden Legendären Pokémon nicht zu. Möglicherweise, um die Bedeutung ihrer Namen nicht zu verfälschen.

„Korai“ (古来) wird in das Englische nämlich „ancient“ übersetzt, also altehrwürdig oder schlicht „alt“. Wohingegen „Mirai“ (未来) auf Englisch „distant future“ bedeutet, also „ferne Zukunft“. Es ist ein Gegensatz, der sich auch in den beiden neuen Professoren wiederfindet: Professor Antiqua aus Pokémon Purpur und Professor Futurus aus Pokémon Karmesin.

Man kann also davon ausgehen, dass auch die Geschichte von Pokémon Karmesin und Purpur auf diesen Gegensatz aufbaut. Insgesamt möchte The Pokémon Company mit Karmesin und Purpur „die nächste Entwicklungsstufe“ der Pokémon-Serie erreichen.

Am 18. November 2022 erscheinen die Spiele für Nintendo Switch.

