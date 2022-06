Tell Me Why von den Life-is-Strange-Machern ist zum Pride Month kostenlos verfügbar

Wie schon im letzten Jahr bekommt ihr Tell Me Why aktuell auf allen Plattformen komplett kostenlos. Alle drei Episoden stehen jetzt bei Xbox und PC-Steam anlässlich des Pride Month 2022 zum kostenfreien Download bereit. Hier ist die Steam-Seite des Spiels und hier findet ihr es im Xbox-Store.

Im Pride Month feiert die LGBTQIA+ Community und Tell Me Why spielt da eine große Rolle, denn Tyler ist Trans*-Mensch. „Tyler ist eine liebenswerte Figur, deren Geschichte nicht auf vereinfachte Trans*-Themen reduziert ist“, erklärte Nick Adams, Director of Transgender Representation bei GLAAD, einst bei der Ankündigung des Spiels.

„Die Schaffung einer spielbaren Trans*-Hauptfigur und die Sorgfalt, mit der dies umgesetzt wurde, legt die Messlatte für die zukünftige Einbindung von LGBTQIA+-Charakteren in Spielen sehr hoch“, so Nick Adams weiter.

Tell Me Why spielt in einer Kleinstadt in Alaska. Der Spieler ist Mittelpunkt einer „rätselhaften, intimen und lebensechten Geschichte“. Die Hauptrollen in Tell Me Why spielen die Zwillinge Tyler und Alyson Ronan, die ihre Erinnerungen an eine „liebevolle, aber bewegte Kindheit entwirren“. Die besondere Bindung zwischen den beiden sei damit der Kernmechanismus des Spiels.

Ein alter Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Tell Me Why, Microsoft, Dontnod Entertainment