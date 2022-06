PlayStation 5 durchbricht die 20-Millionen-Marke und die Produktion soll steigen

Bis am 31. März 2022 konnte Sonys PlayStation 5 bereits 19,3 Millionen Mal ausgeliefert werden, das ging aus dem letzten Geschäftsbericht hervor. So ist die heutige Meldung, dass nun die 20 Millionen durchbrochen wurden, nicht wirklich erstaunlich.

Aufhorchen lässt aber eine Aussage gegenüber GamesIndustry.biz. Demnach will Sony die Produktion in diesem Jahr erheblich steigern. Veronica Rogers, SVP, Head of Global Sales and Business Operations bei Sony Interactive Entertainment, führt weiter aus:

Seit der Markteinführung der PS5 haben unsere Teams unermüdlich daran gearbeitet, eine echte Next-Gen-Gaming-Konsole zu entwickeln, die die Welt erobert hat, und wir möchten uns an dieser Stelle bei unseren Fans für ihre Unterstützung bedanken. Ihre Leidenschaft für die Marke PlayStation treibt uns an und inspiriert uns dazu, neue Technologien zu entwickeln, die Zukunft des Gamings zu gestalten und weiterhin den besten Ort zum Spielen zu schaffen.

Das Ziel ist laut Rogers klar: Wer eine PlayStation 5 will, soll auch eine kaufen können.

via GamesIndustry.biz, Bildmaterial: Sony