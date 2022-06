Deutsche Verkaufscharts: Sniper Elite 5 gelingt der Volltreffer

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts zeigt sich Sniper Elite 5 treffsicher. In den Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, kann sich die PS4- und die PS5-Version ebenso wie die Xbox-Series-Version den ersten Platz sichern. Auf den PlayStation-Konsolen steigt die Nazi-Jagd dank Deluxe Edition auch nochmal an jeweils sechster Stelle.

Silber Horizon Forbidden West (PS4, PS5) bzw. LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (Xbox Series). In einer ansonsten ruhigen Verkaufswoche bleibt die PC-Führungsriege unverändert, ebenso die Switch-Spitze. Dort landen Nintendo Switch Sports und Mario Kart 8 Deluxe ganz oben.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Sniper Elite 5, Rebellion