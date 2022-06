DNF Duel: Der Launcher-Trailer zeigt den nächsten Charakter in Aktion

Publisher Nexon und die Entwickler Neople, Arc System Works und Eighting lüften heute ein offenes Geheimnis zu DNF Duel mit dem Trailer zu Launcher. Dass dieser Charakter mit dabei ist, ist nämlich schon länger klar. Nun könnt ihr euch endlich die richtige Vorstellung ansehen.

Entwickelt wird der 2,5D-Fighter mit der Unreal Engine. Kämpfen kann man als Berserker, Inquisitor, Grappler, Striker, Ranger, Hitman, Dragon Knight, Vanguard, Kunoichi, Crusader, Ghostblade und eben Launcher.

Basiert auf Dungeon Fighter Online

DNF Duel ist ein Fighting-Spin-off zum Online-Action-RPG Dungeon Fighter Online. Dieses ging in Südkorea bereits 2005 an den Start, ist mittlerweile aber weltweit für PCs veröffentlicht und kostenlos spielbar. Mit einem Umsatz von bisher 18 Milliarden US-Dollar ist DFO bei Wikipedia als das Game-Franchise mit den vierthöchsten Einnahmen gelistet – hinter Mario, Pokémon und Call of Duty.

DNF Duel erscheint am 28. Juni für PlayStation 4, PlayStation 5 und PCs. Eine Handelsversion gibt es übrigens für PlayStation 5 und PS4, ihr könnt sie bereits bei Amazon vorbestellen*.

Launcher in der Vorstellung

Bildmaterial: DNF Duel, Nexon, Neople, Arc System Works, Eighting