Nintendo strahlt am Mittwoch eine Xenoblade Chronicles 3 Direct aus

Nintendo hat für den 22. Juni um 16 Uhr eine Xenoblade Chronicles 3 Direct angekündigt. Die Ankündigung ist relativ knapp gehalten.

Seht euch die rund 20-minütige Xenoblade Chronicles 3 Direct-Präsentation mit vielen Informationen zu dem bald für Nintendo Switch erscheinenden Rollenspielabenteuer an.

Xenoblade Chronicles 3* bei Amazon

In Deutschland soll Xenoblade Chronicles 3 am 27. Juli erscheinen. Die Vorbestellerphase für die Limited Edition soll Ende Juli beginnen, einen genaueren Termin gibt es noch nicht. Ob es auch hier so chaotisch abläuft wie in Nordamerika, wird sich zeigen. Hierzulande ist der My Nintendo Store für viele aber ohnehin nicht zugänglich, denn es kann nur mit Kreditkarte bezahlt werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft