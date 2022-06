Final Fantasy VII Remake Revisited erklärt, wie man die Zweifel der Gruppe deutlicher machte

Die Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag von Final Fantasy VII Remake sind inzwischen im vollen Gange und bescherten uns schon die ein oder andere tolle Ankündigung wie jene zu Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Teil der Feierlichkeiten ist außerdem die Interview-Serie Final Fantasy VII Remake Revisited.

Im zweiten Teil dieser Interview-Serie geht es um das zweite Kapitel und erneut werden verschiedene Entwickler ihres Fachgebiets zu Design-Entscheidungen und vielen anderen Dingen befragt. Diesmal geht es beispielsweise um die Zerstörung von ganzen Teilen Midgars.

Das Remake macht die verheerende Wirkung der Zerstörung von Reaktor 1 viel deutlicher, als es im Original der Fall war. Wir sehen verletzte, leidende Menschen und zerstörte Wohngebiete, verursacht vermeintlich durch Avalanche. Auch die Zweifel einzelner Charaktere an der Aktion sind viel spürbarer als im Original.

Enviroment Director Takako Miyake spricht im Interview ein wenig über diese Entscheidungen: „Wir haben uns dafür entschieden, die Folgen der Sprengung des Mako-Reaktors realistischer und in größerem Maßstab darzustellen, weshalb wir auch das Ausmaß des gezeigten Schadens erhöht haben“, sagt Miyake.

Ein Grund dafür war es, Zweifel bei den Charakteren sichtbarer zu machen – und vielleicht auch beim Spieler. „Eine andere Absicht war, diesen Teil des Spiels mit den Zweifeln zu verknüpfen, die die Charaktere in Bezug auf ihre Handlungen plagen – indem sie nämlich bei ihrem Gang durch die Straßen aus erster Hand das Leid erleben, das sie den Bürgern von Midgar angetan haben.“

Barret hat diese Zweifel zunächst weggewischt, aber sie kommen immer wieder hoch. Zu allem Ärgernis spielt Shinra der Gruppe auch noch ein teuflisches Spielchen, wie sich im Spielverlauf herausstellt.

Aber das dürftet ihr längst alles wissen. Sicher wartet ihr jetzt auch auf Final Fantasy VII Rebirth, den zweiten Teil der Remake-Trilogie, der uns kürzlich von Square Enix vorgestellt wurde. Falls ihr den ersten Teil zu Final Fantasy VII Remake Revisited verpasst habt, holt ihn hier nach.

