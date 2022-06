Star Ocean Program Special Edition liefert in Kürze neue Details zu The Divine Force

Wie versprochen, wird Square Enix in Kürze neue Informationen zu Star Ocean: The Divine Force präsentieren. Dafür hat man kurzerhand auch ein eigenes Format parat, nämlich das Star Ocean Program Special Edition. Am 29. Juni um 20 Uhr japanischer Zeit beginnt die Ausstrahlung. Bei uns ist es dann 13 Uhr.

Auf stolze 40 Minuten ist die Show angesetzt. Zum Vergleich: Nintendo präsentierte uns allein Xenoblade Chronicles 3 kürzlich in 20 Minuten. Mit dabei ist Synchronsprecher Subaru Kimura (spricht Raymond Laurence) und gezeigt werden unter anderem die ersten acht Spielminuten.

Das Spiel bietet eine Geschichte, die Fantasy mit Sci-Fi verbindet, viele unterschiedliche, spielbare Charaktere und Nebenmissionen sowie ein einzigartiges Kampfsystem, das spannende Kämpfe durch einfache und intuitive Steuerung ermöglicht.

Es gibt mit Raymond und Laeticia zwei neue Protagonisten. Das neue Star Ocean soll „Weltenerkundung und Kampf auf eine ganz neue Stufe bringen“. Denn „alles, was ihr seht, könnt ihr erkunden, vom Boden bis in den Himmel“. Die Wahl eures Protagonisten und eure Entscheidungen haben Einfluss auf die Story, aber auch auf Verbündete, die euch während eurer Reise zur Seite stehen.

Der Livestream:

via Gematsu, Bildmaterial: Star Ocean: The Divine Force, Square Enix, tri-Ace