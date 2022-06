Die Lebenssimulation Witchbrook meldet sich mit zauberhaften neuen Screenshots zurück

Publisher Chucklefish hat eine Steam-Seite zu Witchbrook eröffnet und uns somit die ersten neue Einblicke zum Spiel seit langer Zeit geliefert. 2020 wurde das Spiel mit einer überholten Optik neu präsentiert. Auch jetzt scheint sich optisch wieder einiges getan zu haben.

Witchbrook sieht auf den neuen Screenshots noch ein wenig feiner aus als bisher schon. Fünf neue Screenshots bietet die Steam-Produktseite, die aber leider noch keinen Veröffentlichungstermin für die Lebenssimulation parat hat.

In Witchbrook seid ihr Schüler einer Schule für Magie. In der isometrischen Pixelwelt des Stadtlebenssimulators gilt es, seine eigene Identität als Hexe im Training auf dem Weg zum Abschluss zu schmieden. Ihr könnt Beziehungen zu Kommilitonen und Bürgern aufbauen, magische Fähigkeiten durch die Teilnahme an Kursen entwickeln und Aufgaben erledigen.

Aber auch außerschulische Aktivitäten wie Angeln, der Anbau von Pflanzen und die Suche nach seltsamen Pilzen stehen an. Meistert geheime Zaubersprüche, findet Freunde fürs Leben und lüftet die Geheimnisse der Schule. So ist es eure Wahl, wer euer bester Freund, euer Rivale und euer Date für den Abschlussball wird.

Die Steam-Seite will man übrigens auch nutzen, um über die Wishlist-Funktion den Bedarf an möglichen Lokalisierungen zu ergründen, so heißt es auf der offiziellen Website. Es ist noch nicht entschieden, inwieweit das Spiel in mehrere Sprachen übersetzt wird.

Bildmaterial: Witchbrook, Chucklefish