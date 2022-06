Final Fantasy VII: The First Soldier geht mit Sephiroth und Midgar in die dritte Season

Entwickler Ateam Entertainment und Square Enix haben den Start der dritten Season von Final Fantasy VII The First Soldier verkündet. Das Battle-Royale-Game will SpielerInnen mit einer neuen Karte (Midgar-Oberstadt) und Sephiroth in die neue Saison locken.

Auf der Karte Midgar (Oberstadt) erleben die Kandidaten einen echten Stadtkampf mit Schnellstraßen und Wolkenkratzern! Unvorsichtige Kandidaten, die von der Platte fallen, sind dem sicheren Tod geweiht, was den Weg für neue Strategien und Spielmöglichkeiten öffnet.

Die neue Saison dauert nun bis zum 31. August 2022 an. SpielerInnen können auf der neuen Karte insbesondere bekannte Orte aus Final Fantasy VII Remake erkunden, darunter Mako-Reaktor 1, Sektor 8 oder die Schnellstraße. Der neue Kampfstil Maschinist, die neue Materia Wasser sowie besondere Skins im Motiv von Sephiroth seien weitere Neuheiten dieser Saison.

Der neue Stil Maschinist beherrscht zwei einzigartige Fähigkeiten. Er kann ein Fluggerät nutzen, das seine Mobilität erhöht, und kann den Störsender verwenden, um den Einsatz von Gewehren zu verhindern.

The First Soldier spielt 30 Jahre vor der Hauptgeschichte

Shinra hat gerade das Soldier-Programm begonnen und die SpielerInnen trainieren jetzt in Schlachten, mit dem Ziel, dieses erfolgreich zu beenden. Hier knüpft dann das Gameplay von The First Soldier an. Natürlich müsst ihr aber nicht auf bekannte Gesichter verzichten.

Trailer zu Season 3:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: The First Soldier, Square Enix, Ateam