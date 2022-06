Tekken 7 verkauft sich weiter ausgezeichnet und erreicht Meilenstein

Tekken 7 ist und bleibt ein Erfolg für Bandai Namco. In schöner Regelmäßigkeit kann man deshalb neue Verkaufsmeilensteine vermelden. Im September 2020 erreichte man sechs Millionen, im April 2021 sieben Millionen, im November 2021 acht Millionen und nun aktuell neun Millionen. Ziemlich regelmäßig eine Million pro Halbjahr also. Heute vor fünf Jahren erschien Tekken 7 für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

Dafür, dass Tekken 7 im Gespräch bleibt, dürften auch die Season-Pässe gesorgt haben. Vier davon gibt es bis heute. Mittlerweile gibt es auch neu veröffentlichte Gesamtpakete. Dazu gehören die digitale Definitive Edition und die physische Legendary Edition.

Bildmaterial: Tekken 7, Bandai Namco