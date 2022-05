Mario Strikers: Battle League Football zeigt ein Match und Frank Buschmann gibt alles

Nintendo Switch Sports ist veröffentlicht. Zeit, den Blick nach vorn zu richten. Der nächste große Titel im Switch-Line-up heißt Mario Strikers: Battle League Football und erscheint schon am 10. Juni 2022. Nach dem Übersichtstrailer hat man sich nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen, nämlich ein vollständiges Match, welches von Frank Buschmann kommentiert wird.

In 5-vs-5-Matches dribbelt ihr um die Wette, setzt dabei Items ein und zum Tackling an. Beherrscht das Spielfeld und erzielt mehr Tore als euer Gegenüber. Passt eure Ausrüstung und euer Aussehen an.

Die Ausrüstung hat Auswirkungen auf eure Attribute wie Tempo, Kraft und Passgenauigkeit. Besonders wichtig allerdings: euer Hyperschuss. Diese besondere Fähigkeit solltet ihr beherrschen. Denn ein Tor zählt doppelt! Das Team-Tackling erweist sich ebenfalls als nützlich.

Bis zu acht SpielerInnen, jeweils vier in einem Team, können auf einer Konsole gegeneinander antreten. Auch einen Online-Club-Modus wird es geben. Bis zu 20 Spieler machen in einem Strikers-Club gemeinsame Sache. In Saisons gehts dann auf Punktejagd und um den Auf- oder Abstieg.

Bildmaterial: Mario Strikers: Battle League Football, Nintendo, Next Level Games