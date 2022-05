Sony macht Nachfrage zur PlayStation 5 greifbar: So viele Geräte pro Minute verkauft

Wir wissen, dass die Nachfrage zur PlayStation 5 weiterhin das Angebot übertrifft. Dafür brauchen wir keine Zahlen. Wer eine PlayStation 5 kaufen möchte, braucht weiterhin viel Geduld, Glück und Zeit.

Ein Grund dafür sind natürlich die Probleme in der Produktion. Mit 11,5 Millionen ausgelieferten PS5-Konsolen verpasste Sony das Ziel von 14,8 Millionen Geräten im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich.

Trotzdem verkauft sich die PlayStation 5 im Vergleich zur PlayStation 4 weiterhin nahezu gleich schnell. Das Empfinden der meisten Fans dürfte angesichts der Verfügbarkeit der Konsole ein anderes sein.

Denn die Nachfrage ist nach wie vor riesig und deutlich größer, als sie einst bei der PlayStation 4 zur etwa gleichen Zeit war. Das gibt Sony PlayStation jetzt in der Präsentation zur Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen bekannt.

In den USA verkauft Sony bei Verkaufswellen bei den größten Händlern des Landes etwa 80.000 Geräte in 82 Minuten. Das sind fast 1.000 PS5-Konsolen pro Minute. Zur gleichen Zeit im Produktzyklus kam die PS4 nach diesen Angaben auf 80.000 Einheiten in etwa neun Tagen.

Auf dem nordamerikanischen Markt hätten demnach im Weihnachtsgeschäft (November 2021) genau 55 Prozent ihr Interesse an einer PlayStation 5 bekundet. Bei der PlayStation 4 waren es im Vergleichszeitraum (November 2014) nur 28 Prozent.

Ob Sony diese Nachfrage im neuen Geschäftsjahr stillen kann? Für das neue und inzwischen laufende Geschäftsjahr plant man 18 Millionen PS5-Konsolen zu produzieren und auszuliefern, das wäre eine deutliche Steigerung. Ob Sony diese Pläne halten kann, bleibt natürlich abzuwarten.

