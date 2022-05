Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords erscheint für Nintendo Switch

Nach Star Wars: Knights of the Old Republic wird auch der zweite Teil „The Sith Lords“ seinen Weg auf Nintendo Switch finden. Aspyr gab eine Veröffentlichung des Klassikers für Nintendo Switch mit dem 8. Juni 2022 bekannt.

Fünf Jahre nach den Ereignissen von Star Wars: Knights of the Old Republic haben die Sith Lords die Jedi bis zum Rande der Ausrottung gejagt und sind kurz vor der Zerstörung der alten Republik.

Mit den Jedi am Abgrund ist die einzige Hoffung der Republik ein einsamer Jedi, der darum kämpft sich wieder mit der Macht zu verbinden. Als dieser Jedi werden Sie mit der schwierigsten Entscheidung der Galaxie konfrontiert: Der hellen Seite der Macht zu folgen oder der dunklen zu verfallen…

Die Portierungen der KOTOR-Spiele sind nicht der erste Versuch, bereits in die Jahre gekommene Star-Wars-Titel der geneigten Switch-Kundschaft schmackhaft zu machen. Neben Star Wars: Jedi Knight 2 und Jedi Academy wurden auch Republic Commando und Episode 1: Racer für Nintendos aktuelle Hybridkonsole umgesetzt.

Bildmaterial: Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Aspyr