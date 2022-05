Japanische Verkaufscharts: Ein Neueinsteiger rückt bis auf den zweiten Platz vor

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 16. bis zum 22. Mai 2022 liegen vor. Während Nintendo Switch Sports ein weiteres Mal die Spitzenposition verteidigen konnte, kann der beste Neueinsteiger gefährlich nahekommen. Taiko Risshiden V DX (Switch) schnappt sich mit 21.700 Einheiten den zweiten Platz.

Der abenteuerliche „Höhenflug“ der Xbox in Japan stoppt schon in dieser Woche. Es gab wohl eine PS5-Lieferung in fünfstelliger Höhe und natürlich wurden diese Einheiten auch durchverkauft. Die Xbox-Familie schaffte es trotzdem auf respektable 7.000 Einheiten.

[NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 35.088 (387.201)

[NSW] Taiko Risshiden V DX (Koei Tecmo, 05/19/22) – 21.710 (New)

[NSW] Kirby und das vergessene Land (Nintendo, 03/25/22) – 12.853 (723.567)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10.274 (4.642.828)

[NSW] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) – 7.210 (171.515)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 6.337 (2.648.286)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 5.245 (3.156.972)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 4.869 (4.884.668)

[NSW] Snow Bros. Special (Daewon Media, 05/19/22) – 4.608 (New)

[NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 3.645 (967.778)

[NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 3.525 (2.029.131)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 3.077 (7.255.336)

[NSW] Pokémon-Legenden: Arceus (TPC, 01/28/22) – 3.018 (2.250.158)

[NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 2.933 (4.081.084)

[PS4] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) – 2.760 (87.904)

[NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2.268 (978.588)

[NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 2.114 (2.658.701)

[NSW] Monster Hunter Rise Best Price (Capcom, 12/16/21) – 2.023 (57.684)

[NSW] Death’s Gambit: Afterlife (Beep Japan, 05/19/22) – 1.731 (New)

[NSW] Pokémon Sinnoh-Remakes (TPC, 11/19/21) – 1.516 (2.547.795)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED – 41.302 (1.798.321) Switch – 16.605 (18.305.423) Switch Lite – 6.932 (4.726.225) PlayStation 5 – 12.755 (1.397.883) Xbox Series S – 6.165 (111.573) PS5 Digital Edition – 1.522 (237.232) Xbox Series X – 966 (100.435) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 256 (1.186.215) PlayStation 4 – 20 (7.819.568)

via Gematsu, Bildmaterial: Taiko Risshiden V DX, Koei Tecmo, Kou Shibusawa