Sonntagsfrage: Die beste Vaterrolle in einem Videospiel?

Vor wenigen Wochen haben wir nach der besten Mutterrolle in einem Videospiel gefragt. Doch gehören zu einem Elternpaar meist zwei Personen. Aus diesem Grund feierten vor wenigen Tagen viele Väter ihren „besonderen“ Tag. Zwar nutzen viele diesen Tag nur um zu feiern, dennoch darf man gerne auch seinen Vater besuchen.

Im Gegensatz zu Müttern nehmen Väter oft die raue Seite in der Erziehung ein. Sie wollen, dass aus ihrem Kind etwas anständiges wird und bringen ihm unterschiedliche Weisheiten bei. So macht es zum Beispiel Kratos, der seinem Sohn Atreus unter anderem das Jagen beibringt. Dabei hat der Gott des Krieges nicht immer nur freundliche Worte auf seinen Lippen. Nichtdestotrotz besitzt Kratos auch eine sanfte Seite.

Generell werden Väter gerne als böser Antagonist in einer Geschichte verarbeitet. Der Protagonist oder die Protagonistin hat dann die Aufgabe im Laufe des Spiels besser zu werden, um sich besagten Endgegner zu stellen und zu vernichten. Ähnliche Züge sieht man in Castlevania, wo sich u.a. Alucard seinen Vater Dracula entgegengestellt. Doch welcher Charakter ist der beste Vater oder hat die beste Vaterrolle in einem Videospiel aus eurer Sicht? Genau zu dieser Sonntagsfrage wollen wir heute eure Antworten wissen! Schreibt diese gerne in die Kommentare.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 22. Mai