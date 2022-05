Days of Play 2022: Das sind die besten Angebote der Rabattwoche von Sony PlayStation

Sony veranstaltet auch in diesem Jahr die „Days of Play“, eine Rabattwoche, die sich über den PlayStation Store und den breiten Handel erstreckt. Dabei gibt es zahlreiche PlayStation-Games und Zubehör, teilweise drastisch reduziert. Wir haben die besten Angebote für euch zusammengefasst!

Allen voran gibt es den Dualsense für PlayStation 5 im Handel zu 49,99 Euro in verschiedenen Farben. Ihr spart bis zu 25 Euro gegenüber dem Normalpreis, das lohnt sich also wirklich. Einige Farben sind ob des attraktiven Preises natürlich schon vergriffen. Schaut euch um!

Darüber hinaus sind viele Spiele der Budget-Reihe „PlayStation Hits“ wieder für 9,99 Euro zu haben, dazu zählen zum Beispiel Bloodborne und Nioh. Da kann man schon mal zugreifen. Ihr findet die PlayStation Hits, ebenso wie andere Games-Angebote auf der Übersichtsseite der Händler:

Hervorzuheben sind dabei einige Einzelschnäppchen, beispielsweise Uncharted: The Thieves Legacy für PS5 zu 19,99 Euro. Das ist der bisher beste Preis, ihr könnt euch das PS5-Games hier bei Amazon bestellen*. Ein weiterer Preishit ist The Last of Us: Part II für 12,99 Euro, hier werdet ihr bei Media Markt* fündig. Weitere gute Angebote:

Seid ihr fündig geworden?

Bildmaterial: Sony PlayStation