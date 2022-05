Das war… Kalenderwoche 21/2022

Sony hat eine neue State of Play angekündigt und hat neue IP-Pläne. Daneben gilt ein besonderes Augenmerk auch einer Reihe von Neuankündigungen. Neben vielen weiteren Videos findet ihr ganz zum Schluss zudem noch ein neues Review. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Um Mitternacht in der Nacht vom 2. auf den 3. Juni findet eine neue State of Play von Sony statt. Dabei sehen wir unter anderem einige Projekte für PlayStation VR2. Zudem geht aus dem neuen Geschäftsbericht hervor, dass Sony viel Geld in neue IPs investieren möchte.

Neu enthüllt hat Electronic Arts Star Wars Jedi: Survivor (PS5, Xbox Series, PC), dabei handelt es sich um ein Sequel zu Fallen Order. Zudem erscheint Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords schon in wenigen Tagen für Switch. Zum JRPG Trinity Trigger (PS4, PS5, Switch, PC) sahen wir der Reihe nach die ersten Bilder, danach Demo-Gameplay sowie den ersten Trailer. Weitere spannende Neunankündigungen sind das Shoot ’em up DRAINUS (PC), das rundenbasierte Strategie-RPG Banchou Tactics (PC) und das pixelige Codename: Wandering Sword (PC). NIS America kündigte außerdem Yomawari: Lost in the Dark (PS4, Switch, PC) für den Westen an, es ist dies der dritte Teil der Horror-Reihe.

Den Eröffnungsfilm konntet ihr euch zu LINE: Monster Rancher (Mobil) ansehen. Hierzulande an den Start ging Ni no Kuni: Cross Worlds (Mobil), zur Veröffentlichung irritierte Publisher Netmarble mit Blockchain-Plänen. Auch das Musou Touken Ranbu Warriors (Switch, PC) sowie die Klassiker-Sammlung Pac-Man Museum+ (PS4, Switch, Xbox One, PC) könnt ihr euch nun sichern. Passend zum Dragon-Quest-Tag meldete sich Yuji Horii mit einem generellen Update zu Wort. Konkret feierte man mit einem Trailer zum Spin-off Dragon Quest Treasures und der mobilen Veröffentlichung von Dragon Quest Builders.

Auf den 2. September datiert wurde das Remaster JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Als dritte Fraktion aus Fire Emblem Warriors: Three Hopes (Switch) sahen wir die Goldenen Hirsche und aus Soul Hackers 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) war das Duo Ringo und Figue in der Vorstellung. Alle Jäger konnten außerdem die vier letzten Waffenarten aus Monster Hunter Rise: Sunbreak (Switch, PC) (Link 1, Link 2) begutachten. Viel neues Material wurde zum HD2D-Remake von Live A Live (Switch) veröffentlicht. Zu GrimGrimoire OnceMore (PS4, Switch) gab es eine Einführung in die Zeitschleifen-Geschichte. Im September verlässt zudem das Monstersammel-MMO Temtem (PS5, Switch, Xbox Series, PC) den Early Access.

Über die Offline-Einzelspielermodi informierte uns DNF Duel (PS4, PS5, PC). Auch zu Honkai: Star Rail (PC, Mobil) durften wir neue Einblicke gewinnen, während Super Bullet Break (PS4, Switch, PC) Anime, Roguelike und Deck-Building verbindet. Um die PS5-Features ging es in Hogwarts Legacy (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Aus dem Teen-Horror-Game The Quarry (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) stellte man die Gameplay-Mechaniken vor. Ebenfalls die spielerischen Aspekte thematisierte das 2D-Action-RPG The Tarnishing of Juxtia (PC) und zum Sci-Fi-Fantasy-Adventure XEL (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) könnt ihr eine Demo anspielen. Ende Juli verlässt Lost Epic (PS4, PS5, PC) zudem den Early Access.

Einige neue Szenen könnt ihr euch aus Palworld (PC) ansehen. Ab sofort ist Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ auch bei Steam erhältlich. Mit erheblichen Zelda-Anleihen kommt das neue Projekt Mysplaced (PS5, Xbox Series) daher. Für Abonnenten von Nintendo Switch Online stehen ab sofort drei neue Klassiker zur Verfügung. Prime Gaming hat derweil bereits das Juni-Line-up präsentiert. Zu Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) sind zwei süße Mini-Figuren unterwegs. Bloß eine Fan-Inspiration haben wir neu zu Starfield (Xbox Series, PC). Ob wir wohl bald endlich einen echten Einblick ins Spiel erhalten?

Das einzige Review der Woche von JPGAMES drehte sich um The Centennial Case: A Shijima Story (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht). Das Krimi-Abenteuer ist ein Live-Action-Spiel und damit bereits auf den ersten Blick speziell. Die interessante Geschichte konnte uns zudem überzeugen. Bitte mehr davon!