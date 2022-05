Sonntagsfrage: Die beste Mutterrolle in einem Videospiel?

Heute ist Muttertag! Ein Tag, an dem ihr hoffentlich eurer Mutter einen Besuch abgestattet habt oder ihr zumindest nicht zu sehr auf die Nerven gegangen seid. Eventuell habt ihr eurer Mutter auch eine kleine Aufmerksamkeit geschenkt. Irgendwie möchte man sich ja manchmal bei der Person bedanken, die einen großgezogen hat. Gleiche Gefühle entwickeln auch Protagonistinnen und Protagonisten in Videospielen. Dort gibt es ebenfalls Mütter, die ihren Kindern den Rücken stärken.

Da gebe es zum Beispiel die Mütter aus der Pokémon-Reihe. Sie schicken ihr Kind zwar in die große, weite Welt, haben jedoch immer einige Tipps parat, können Pokémon heilen oder sparen euer Geld. Das ist doch wahre Fürsorge. Gleiches gilt für die Mutter aus der “Cooking Mama“-Reihe. Mit ihren verblüffenden Kochfähigkeiten bringt sie euch nahrhafte Rezepte spielend bei. Eventuell gibt es in einem Spiel auch nur eine Mutter, die um das Wohsein ihres Kindes besorgt ist, wie zum Beispiel Clouds Mutter Claudia.

Jedoch gibt es in Videospielen nicht nur leibliche Mütter, die ihre Kinder betreuen. In einigen Rollenspielen sterben die Eltern, um der Vergangenheit mancher Charaktere mehr Tiefe zu verleihen. An diesen Stellen tritt dann eine andere weibliche Person in den Vordergrund und kümmert sich um die Erziehung. Sie schlüpft also in die Rolle einer Mutter. Doch welcher Charakter ist die beste Mutter oder Mutterrolle in einem Videospiel aus eurer Sicht? Genau zu dieser Sonntagsfrage wollen wir heute eure Antworten wissen! Schreibt diese gerne in die Kommentare.

