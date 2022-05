Bethesda verschiebt Starfield auf 2023 – erstes Gameplay soll es trotzdem bald geben

Okay, das könnte irgendwie sowieso kaum jemand für möglich halten. Starfield wird nicht mehr 2022 erscheinen. In einer Mitteilung bei Twitter gab Bethesda heute bekannt, dass Starfield (ebenso wie übrigens Redfall) nun für die erste Jahreshälfte 2023 geplant sind.

Xbox verliert damit im Weihnachtsgeschäft ein dickes Zugpferd. Starfield war bislang für eine Veröffentlichung am 11. November 2022 geplant. In den letzten Entwicklervideos kommunizierten die Macher oft genug ihre Visionen, aber zeigten noch kein Gameplay. Redfall war noch nicht datiert.

„Die Teams von Arkane Austin (Redfall) und Bethesda Game Studios (Starfield) haben unglaubliche Ambitionen für ihre Spiele, und wir wollen sicherstellen, dass Sie die besten und ausgefeiltesten Versionen davon erhalten“, heißt es im Statement.

„Wir möchten uns bei allen für ihre Begeisterung für Redfall und Starfield bedanken. Diese Energie ist ein großer Teil dessen, was uns alle jeden Tag inspiriert und unsere eigene Begeisterung für das antreibt, was wir erschaffen“, so Bethesda.

Und dann gibt es noch ein Versprechen: „Wir können es kaum erwarten, bald unseren ersten Einblick in das Gameplay von Redfall und Starfield zu geben.“

Bildmaterial: Starfield, Bethesda