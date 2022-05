Putziger Kurzfilm zu Zelda: Breath of the Wild verkürzt die Wartezeit auf die Fortsetzung

Jordan LeBlanc ist Animationsstudent im zweiten Studienjahr, aber offensichtlich hat er sich schon vor seinem Studium allerhand angeeignet. Der Kurzfilm, den er bei Youtube veröffentlichte, kann sich jedenfalls sehen lassen.

Der Film sei im Rahmen eines Projekts in einem Semester enstanden. „Er ist etwa zwei Minuten lang und mein erstes vollständiges persönliches Projekt in Maya. Ich hoffe, er gefällt euch“, so Jordan.

Jordan LeBlanc ist offenbar auch ein Zelda-Fan, sonst wäre die Wahl wohl kaum auch Zelda: Breath of the Wild gefallen. Der Kurzfilm zeigt Link und Zelda in einer Bibliothek. Ein Schild weckt das Interesse beider und eine kleine Jagd beginnt.

Wer am Ende die Oberhand behält? Seht selbst. Ganz nebenbei nimmt Jordan auch eines der am meisten kritisierten „Features“ von Breath of the Wild auf die Schippe. Für Jordan gab es am Ende übrigens ein „A“.

Vor einigen Wochen musste Nintendo bekannt geben, dass die Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild nicht mehr in diesem Jahr erscheint. Der damals gezeigte kurze Trailer gab übrigens Anlass zu Spekulationen. Ebenso wie die Aussagen eines Synchronsprechers vor einigen Tagen.

Der Kurzfilm:

via NintendoLife, Bildmaterial: Jordan LeBlanc