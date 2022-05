Synchronsprecher zur Fortsetzung von Zelda: Breath of the Wild plaudert versehentlich Details aus

Ein italienischer Synchronsprecher hat möglicherweise aus Versehen ein bisschen zu viel über die Fortsetzung von Zelda: Breath of the Wild verraten. Pietro Ubaldi ist die Stimme von Daruk im Originalspiel und wurde von der Fansite Lega Hyrule befragt.

Dabei verriet er, dass er nicht nur kürzlich die Sprachaufnahmen für Nintendos neues Spiel gemacht habe, sondern es stellte sich auch heraus, dass er nicht nur die Stimme von Daruk, sondern auch die von dessen Vorfahren synchronisiert hat.

An den Namen des Vorfahren könne er sich nicht erinnern, aber Darunia (Ocarina of Time) sei es nicht gewesen. Pietro Ubaldi beschrieb die Rolle als „ernster“ und Fans spekulieren jetzt natürlich, was das für das Spiel bedeuten könnte.

Tauchen die Vorfahren in Flashbacks auf? Oder ist ein Teil des Spiels sogar in der Vergangenheit spielbar? Haben wir unter den bereits bekannten Szenen schon Material aus der Vergangenheit gesehen?

Und natürlich: Wer ist dieser Vorfahre? Könnte es sogar der ursprüngliche Pilot von Vah Rudania sein? Und werden wir dann auch auf die Vorfahren von Revali, Mipha und Urbosa treffen?

Antworten darauf gibt es nicht heute und auch nicht morgen. Vor einigen Wochen musste Nintendo bekannt geben, dass die Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild nicht mehr in diesem Jahr erscheint. Der damals gezeigte kurze Trailer gab übrigens wiederum Anlass zu Spekulationen.

