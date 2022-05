Pokémon Karmesin und Purpur: Jetzt wissen wir, wann der neue Trailer erscheint

The Pokémon Company wird am morgigen Mittwoch um 15 Uhr MESZ einen neuen Trailer zu Pokémon Purpur und Pokémon Karmesin veröffentlichen! Diese Ankündigung machte das Unternehmen heute in den sozialen Medien.

Der Trailer wird dann auf dem YouTube-Kanal verfügbar sein. Wie üblich, werden sich TrainerInnen dazu natürlich auch auf zahlreiche neue Details freuen dürfen. Man darf wohl hoffen, einige Gameplay-Eindrücke zu erhalten, vielleicht auch schon einige brandneue Pokémon.

Außer dem ersten Trailer wissen wir noch nichts Konkretes zu Pokémon Karmesin und Purpur. Immerhin, die drei Starter-Pokémon wurden uns schon vorgestellt. Darüber hinaus wird vor allem viel spekuliert.

Eine neue Evoli-Entwicklung soll es vielleicht geben. Und das japanische Spiele-Logo soll eine neue Spielmechanik verstecken. Zuletzt diskutierten die Fans verschiedene Gerüchte um die Zahl der Pokémon und sogar ein Job-System.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak