Pokémon Karmesin und Purpur: Fans diskutieren Anzahl neuer Pokémon und neue Spielmechaniken

Noch in diesem Jahr soll mit Pokémon Karmesin und Purpur die neunte Generation der Pokémon-Reihe ihren Anfang finden. Für manche kam die Ankündigung so kurz nach Pokémon-Legenden: Arceus gefühlt ein wenig früh, aber es ist, wie es ist. Auch mit der Anzahl der Pokémon im neuen Spiel werden sich die Fans arrangieren müssen.

Seit Pokémon Schwert und Schild hat The Pokémon Company bekanntlich mit der Tradition gebrochen, alle Taschenmonster im Spiel zu implementieren. Neben neuen Monsterchen gibt es eine Auswahl aus den alten Generationen. Auch Pokémon-Legenden: Arceus, in dem ihr 242 Pokémon fangen könnt, setzte dies fort.

Man kann wohl fast davon ausgehen, dass es auch in Karmesin und Purpur so sein wird. Was Fans darüber hinaus auch beschäftigt, sind natürlich die neuen Pokémon. GamePro hat dazu ein ziemlich windiges Gerücht aufgeschnappt. Demnach soll es über 130 neue Pokémon geben, so viele wie schon lange nicht mehr.

Der Ursprung dieser Meldung, der Youtube-Kanal SwitchForce mit immerhin 426.000 Abonnenten, spricht sogar von möglicherweise bis zu 150 neuen Pokémon. Es sollen soviele Pokémon sein, wie es zuletzt nur bei der ersten, dritten oder fünften Generation der Fall war. Zum Vergleich: Pokémon Schwert und Schild führte 80 neue Taschenmonster ein. „Ich hoffe, wir können die Starter aus anderen Regionen fangen“, hofft ein Fan zumindest.

Neue Regionalformen und ein Job-System

SwitchForce berichtet weiterhin von einem Gerücht, nach dem es auch neue Regionalformen geben soll. Während das alles ganz plausibel klingt, ist eine weitere Behauptung ein wenig schwerer zu glauben. Demnach soll es für Pokémon in Karmesin und Purpur eine Art Job-System geben, das man sich so wie in Final Fantasy vorstellen solle, nur mit Typen.

SwitchForce erinnert aber auch daran, dass wir im Trailer in einer Stadt einen großen Platz gesehen haben, auf dem die Pokémon-Typen auf einem großen Ring dargestellt sind. Das könne doch möglicherweise ein Zeichen sein. Wir werden sehen. Ihr seht diese Stelle im Video unten bei 1:47 Minuten.

Ein solches System würde die „fundamentalen Grundsätze des Spiels ruinieren“, findet ein Fan bei Youtube. Stattdessen fordert er Schwierigkeitsgrade, denn Pokémon sei die einzige Reihe, die nicht mit ihrem Publikum gewachsen sei.

Außerdem dem ersten Trailer wissen wir noch nichts Konkretes zu Pokémon Karmesin und Purpur. Immerhin, die drei Starter-Pokémon wurden uns schon vorgestellt. Darüber hinaus wird vor allem viel spekuliert. Eine neue Evoli-Entwicklung soll es vielleicht geben. Und das japanische Spiele-Logo soll eine neue Spielmechanik verstecken.

Wie sieht es bei euch aus? Ist die Anzahl der Pokémon im Spiel für euch ein ernstes Thema? Und welche neuen Spielmechaniken wünscht ihr euch? Vielleicht seid ihr mit Arceus aber auch sehr zufrieden gewesen und Karmesin und Purpur sollen sich einfach daran orientieren?

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak