Nintendo Switch Online: Bald erwarten uns die ersten N64-Überraschungen im Service

Im September 2021 kündigte Nintendo das Erweiterungspaket zu Nintendo Switch Online an. Damit habt ihr Zugang zu einer Vielzahl von N64- und Mega-Drive-Games.

Zum Start gab es damals neun N64-Spiele und eine Reihe von weiteren Games wurden bereits angekündigt: The Legend of Zelda: Majora’s Mask, F-Zero X, Banjo-Kazooie, Mario Golf, Kirby 64: The Crystal Shards, Paper Mario und Pokémon Snap.

Nintendo hat diese Liste fein säuberlich angearbeitet, nur noch Pokémon Snap steht uns bevor und das dürfte der N64-Titel im kommenden Monat sein. Danach stehen endlich bisher unangekündigte Spiele an, was aktuell zu Spekulationen und Fan-Wünschen führt.

Schon im Oktober gab es dazu einen aufregenden Data-Mining-Fund. Demnach würden uns, glaubt man der Liste, wohl noch Mario Party, Wave Race 64 und Super Smash Bros. erwarten. Darüber hinaus? Alles offen!

Es ist also Platz für eure Wünsche. Vielen dürfte hier auch GoldenEye 007 einfallen. Auch dazu gab es schon allerhand Spekulationen, als vor einigen Wochen die Indizierung in Deutschland aufgehoben wurde. Zu den weiteren offensichtlichen Anwärtern gehört wohl auch Donkey Kong 64.

Welche N64-Klassiker wünscht ihr euch noch im Paket?

Bildmaterial: Nintendo