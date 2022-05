Final Fantasy XI: Das 20 Jahre alte MMORPG soll „auf absehbare Zeit“ nicht eingestellt werden

Final Fantasy XI feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum und das MMORPG erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Dennoch kursieren Gerüchte um eine baldige Einstellung, die Director Yoji Fujito in der aktuellen Ausgabe der Famitsu adressierte. Demnach soll das MMORPG „auf absehbare Zeit“ nicht eingestellt werden.

„Aufgrund von Kommentaren in der Vergangenheit gibt es vielleicht einige Leute, die sich Sorgen machen, dass das Spiel im Jahr 2022 eingestellt wird“, so Fujito, „aber ich glaube nicht, dass ihr euch darüber Sorgen machen müsst, dass das in nächster Zeit passiert.“ In ähnlicher Weise erwähnte Produzent Akihiko Matsui, dass alle höheren Stellen im Unternehmen dem Team sagen, dass es „mit FF XI weitermachen soll“.

Ähnlich alt wie das Spiel selbst ist auch die Website PlayOnline, da wird man fast nostalgisch. Seit 2014 gibt es nur noch englische Sprachoptionen, auf der Website wie auch im Spiel. Habt ihr jemals Final Fantasy XI gespielt oder tut ihr es sogar noch?

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy XI, Square Enix