Final Fantasy XVI: Warum Producer Yoshida Probleme mit der amerikanischen PR bekam

Gestern äußerte sich Naoki Yoshida erneut und unerwartet zum Entwicklungsstand von Final Fantasy XVI in einem Livestream zu Final Fantasy XIV. Dazu plauderte er aus, dass der kommende Trailer fertig ist und bald erscheinen würde. Die amerikanische PR dürfte auch diesmal not amused sein.

Schon vor einigen Tagen machte ein Zitat von Yoshida aus dem UNIQLO-Magazin die Medienrunde. Demnach sei Final Fantasy XVI in der Endphase der Entwicklung. Wie Naoki Yoshida ebenfalls im gestrigen Livestream sagte, bekam er dafür ein wenig Ärger von der amerikanischen PR.

„Es gab eine UNIQLO T-Shirt-Kollaboration mit der gesamten Final Fantasy-Serie von FF1 bis FF16, richtig? Da ich an FF16 arbeite, musste ich ein bisschen über das Spiel reden. Ich wusste nicht, dass das, was ich sagte, eine große Neuigkeit werden würde?“, so Yoshida im Dialog mit Yosuke Saito, der von der NieR-Seite im Livestream zu Gast war.

„Wahrscheinlich wolltest du dich nur kurz unterhalten, aber es wurde zu einer Nachricht über den Fortschritt des Spiels“, resümiert Saito. Die Übersetzung dieser Zeilen stammt von Aitai Kimochi, deren Übersetzungen oft von Medien herangezogen werden. Auch das japanische Automaton-Magazin berichtet unabhängig davon.

„Das amerikanische PR-Team war wieder einmal sauer auf mich“, so Yoshida. „Ich war gerade dabei, mich um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern und während der Goldenen Woche zu arbeiten, als ich eine eiskalte E-Mail bekam, in der stand: ‚Hey, musstest du wirklich einen Kommentar zum Spiel abgeben? Wenn ja, dann hätten wir ein paar mehr Informationen sammeln können. Was würdest du gerne tun?‘ Mann …“, so Yoshida zu Saito lächelnd.

Mit den individuellen und offenbar nicht abgesprochenen Vorstößen von Naoki Yoshida ist die amerikanische PR wohl nicht zufrieden. Das letzte offizielle Statement zu Final Fantasy XVI datiert vom Dezember 2021. Damals hatte sich Producer Naoki Yoshida (koordiniert) zu Wort gemeldet und sich entschuldigt. Denn nachdem er eigentlich für 2021 neue Details zu Final Fantasy XVI versprochen hatte, musste er die Fans auf das Frühjahr 2022 vertrösten.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix