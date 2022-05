Das waren die am heißesten diskutierten Gaming-News im ersten Quartal bei Twitter

Twitter hat die am meisten und am heißesten diskutierten Themen und Videospiele der Gaming-Branche im zurückliegenden ersten Quartal 2022 präsentiert. Und da war einiges los!

Die Bestätigung, dass Rockstar Games an Grand Theft Auto 6 arbeitet, wurde am meisten bei Twitter diskutiert. Das am zweitmeisten diskutierte Thema war die Ankündigung von The Witcher 4. Insofern ist das beachtlich, weil beide Ankündigungen im Prinzip wenig bis gar keinen Diskussionsstoff boten.

Die Vorstellung von Kamisato Ayato folgt auf Platz 3 und zeigt, wie beliebt Genshin Impact immer noch ist. Erst danach folgen zwei Ankündigungen, die man wohl weiter oben gesehen hätte: Microsoft kauft Activision Blizzard und The Pokémon Company enthüllt Pokémon Karmesin und Purpur.

Auch ein Blick auf die meistdiskutierten Spiele, unabhängig von Ankündigungen, ist natürlich wieder interessant. Hier liegen erwartungsgemäß wieder die großen Multiplayer-Games vorne. Aber natürlich hinterlässt auch Elden Ring seine Spuren. Pokémon-Legenden: Arceus und Horizon Forbidden West sucht man in den Top 10 hingegen vergeblich. Dafür „überrascht“ der Spitzenreiter: Wordle.

Die Top 10 der Games:

Bildmaterial: Pixabay, thanks