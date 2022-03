The Witcher 4: Entwicklung eines neuen Spiels bestätigt – basiert auf Unreal Engine 5

Dicke Überraschung – nicht: Ein neues The Witcher befindet sich bei CD Projekt RED in Entwicklung. Das polnische Studio kündigte heute ein neues Spiel an, das eine „neue Saga für das Franchise einläuten wird“. Klingt als würde man sich nach einem neuen Protagonisten ansehen, oder was meint ihr?

Für das neue Spiel wechselt man von der proprietären REDengine zur Unreal Engine 5 – das Ergebnis einer „mehrjährigen strategischen Partnerschaft mit Epic Games“, heißt es. Im Ergebnis dieser Partnerschaft arbeite man eng mit Epic Games zusammen, um die Engine „für Open-World-Erlebnisse“ anzupassen.

Aber nicht zu eng – das neue The Witcher wird nicht exklusiv für einen Store erscheinen. Die Befürchtungen von Fans, das neue Spiel würde exklusiv im Epic Games Store erscheinen, zerstreute man bei Twitter.

Das Teaser-Bild für das neue Spiel zeigt ein Medaillon, unterschrieben von der Phrase „A New Saga Begins“. Abgesehen davon gibt es noch keine weiteren Details.

„Für CD Projekt RED ist es von entscheidender Bedeutung, dass die technische Richtung unseres nächsten Spiels so früh wie möglich festgelegt wird, da wir in der Vergangenheit viele Ressourcen und Energie darauf verwendet haben, die REDengine mit jeder weiteren Veröffentlichung eines Spiels weiterzuentwickeln und anzupassen“, erklärt Paweł Zawodny, CTO von CD Projekt RED.

Und weiter: „Diese Zusammenarbeit ist so aufregend, weil sie die Vorhersehbarkeit und Effizienz der Entwicklung erhöht und uns gleichzeitig Zugang zu den modernsten Spielentwicklungswerkzeugen gewährt.“

Die Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt liegt nun fast sieben Jahre zurück, aber ruhig ist es um den Hexer in letzter Zeit keineswegs geworden. Zwei Staffeln der Witcher-Serie gibt es inzwischen bei Netflix, mit The Witcher: Monster Slayer probierte man sich an einem AR-Game und in Kürze steht die Veröffentlichung der Next-Gen-Version von The Witcher 3 an.

Bildmaterial: CD Projekt RED