Der Starttermin für das neue PlayStation Plus in Europa steht jetzt konkret fest

Sony PlayStation hat den Start des neuen PlayStation Plus konkretisiert. Wir in Europa sind demnach als Letzte an der Reihe. Wie geplant beginnt das Programm in Asien (ohne Asien), wo am 23. Mai der Startschuss fällt. Danach sieht das Rollout so aus:

Japan – geplant für den 1. Juni 2022

Nord-, Mittel- und Südamerika – geplant für den 13. Juni 2022

Europa – geplant für den 22. Juni 2022

Ihr werdet euch dann zwischen drei verschiedenen Abo-Stufen entscheiden können, so wie es Sony PlayStation unlängst angekündigt hat. Für bestehende PlayStation-Plus-Mitglieder gibt es mit PlayStation Plus Essential keine Änderungen.

„PlayStation-Now-Kunden migrieren zu PlayStation Plus Premium, ohne dass sich die aktuellen Abonnementgebühren bei der Einführung erhöhen“, hieß es dazu weiter. Man gab heute auch bekannt, dass man den Cloud-Streaming-Zugriff auf insgesamt 30 Märkte erweitert. Mit Einführung des Premium-Tarifs wird Cloud-Streaming unter anderem auch in Kroatien, Griechenland, Polen und Tschechien angeboten.

Warum PlayStation Plus keine Konkurrenz für den Xbox Game Pass ist und es auch gar nicht sein will, darüber haben wir hier geschrieben. Auf welcher Abo-Stufe werdet ihr starten?

