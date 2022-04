Schlupfloch: Warum PlayStation-Fans noch massenhaft PS-Now-Guthaben kauften

Vor einigen Tagen stellte Sony das „neue PlayStation Plus“ vor, ein Abo-Modell aus drei Stufen mit unterschiedlichen Kosten und Gegenwerten. Im Ergebnis wird auch PlayStation Now mit seinen Services integriert und als solches verschwinden. Doch was, wenn ihr noch ein PS-Now-Abo habt?

„PlayStation-Now-Kunden migrieren zu PlayStation Plus Premium, ohne dass sich die aktuellen Abonnementgebühren bei der Einführung erhöhen“, heißt es dazu von Sony PlayStation. Mit anderen Worten: Wer jetzt noch ein Jahr PlayStation Now hat, genießt zur Markteinführung die noch aktive Abo-Zeit dann bei PlayStation Premium.

Sony muss den noch aktiven PS-Now-Abos PlayStation Premium anbieten, denn das ist die Stufe, in der PS-Now-Kunden auch ihre PS-Now-Services erhalten. Allerdings noch viel mehr, denn man bekommt auf der Premium-Stufe natürlich auch PlayStation Plus und alle Vorteile von Essential und Extra. Viel mehr also, als es bisher mit einem normalen PS-Now-Abo der Fall ist.

Ein Jahresabo von PlayStation Now kostet 59,99 Euro. PlayStation Plus Premium kostet hingegen im Jahresabo 119,99 Euro. Jetzt seht ihr, wo der Hund begraben liegt. Das wusste natürlich auch Sony PlayStation, bevor man das neue Stufenmodell vorstellte. Schon im Januar 2022 wies man den Handel an, Guthabenkarten zu PlayStation Now nicht mehr zu verkaufen.

Auch auf der deutschen PlayStation-Website gibt es jetzt nur noch das Monatsabo von PlayStation Now, das allerdings 9,99 Euro kostet. Der Jahresvorteil ist damit zunichtegemacht, für 12 Monate landet man auch bei etwa 120 Euro.

Wie Wario64 berichtete, war es bis zuletzt auf der UK-Website und auf der spanischen Website von PlayStation noch möglich, Jahresguthaben zu PS Now zu kaufen. Inzwischen sind aber auch diese Links tot, denn die Sache zog natürlich größere Kreise.

Habt ihr noch ein PS-Now-Abo? Dann dürft ihr euch freuen.

Bildmaterial: Sony