Project Spartacus lässt die Hüllen fallen: Das ist das neue PlayStation Plus in drei Stufen

Jetzt ist es offiziell und es gab weitaus weniger Trubel darum, als manche gedacht hatten. Sony hat das „neue PlayStation Plus“ vorgestellt. PlayStation Plus und PlayStation Now werden zusammengelegt. SpielerInnen können fortan aus drei „flexiblen Optionen“ wählen.

PlayStation Plus Essential ist im Wesentlichen das „alte“ PlayStation Plus. Ihr genießt alle Vorteile, die ihr jetzt schon genießt. Dazu zählen monatlich zwei herunterladbare Spiele, exklusive Rabatte, Online-Multiplayer-Zugriff und Cloud-Speicher. Der Preis bleibt der gleiche wie derzeit für PlayStation Plus: 8,99 Euro monatlich bis zu 59,99 Euro jährlich.

PlayStation Plus Extra ist die nächste, neue Stufe. Sie bietet logischerweise alle Boni der Vorstufe und zusätzlich einen Katalog von 400 der „unterhaltsamsten PS4- und PS5-Spiele“, darunter „Blockbuster-Hits“ aus dem PlayStation-Studios-Katalog und von Drittanbietern. Die Spiele dieses Extra-Tarifs können auch heruntergeladen werden. 13,99 Euro kostet Extra monatlich. Für 39,99 Euro schließt ihr ein Abo über drei Monate ab und 99,99 Euro kostet das Jahresabo.

Bei PlayStation Plus Premium bekommt ihr alle Inhalte der Vorstufen und weiterhin auch noch etwa 340 zusätzliche Spiele. 16,99 Euro kostet Premium monatlich. Für 49,99 Euro schließt ihr ein Abo über drei Monate ab und 119,99 Euro kostet das Jahresabo. Ihr bekommt alle Vorteile der Essential- und Extra-Stufen und darüber hinaus noch einiges mmehr.

Dazu zählen 340 zusätzliche Spiele, „darunter PS3-Spiele, die über Cloud-Streaming verfügbar sind und ein Katalog mit beliebten Spieleklassikern der ersten PlayStation-, PS2- und PSP-Generation, die entweder per Streaming oder als Download verfügbar sind“.

Außerdem bietet die Premium-Stufe „Cloud-Streaming-Zugriff für originale PlayStation-, PS2-, PSP- und PS4-Spiele, die in den Tarifen Extra und Premium in Märkten angeboten werden, in denen PlayStation Now derzeit verfügbar ist. Kunden können Spiele mit PS4- und PS5-Konsolen sowie PCs streamen.“ Darüber hinaus gibt es die zeitlich begrenzten, exklusiven Demos.

Der Innovator unter den Abo-Services

„Seit der Einführung von PlayStation Plus im Jahr 2010 gehört Sony Interactive Entertainment zu den Vorreitern bei der Innovation von Abonnementservices für Spiele“, sagt Jim Ryan doch tatsächlich. PlayStation Plus war tatsächlich der erste „Mitgliedschaftsservice für Konsolen mit einer aktualisierten Spielebibliothek“, aber das ist natürlich ein alter Hut.

Die Überarbeitung von PlayStation Plus war ein schlecht gehütetes Geheimnis in der Videospielbranche und auch die Konkurrenz von Xbox sah es kommen. „Die neuen Tarife Extra und Premium stellen eine große Weiterentwicklung für PlayStation Plus dar“, so Jim Ryan.

Returnal und Death Stranding inklusive

Titel wie Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 und Returnal sollen zur Markteinführung Teil des neuen Programms sein. Day-One-Veröffentlichungen, wie sie der Xbox Game Pass bietet, erteilte Sony erwartungsgemäß eine Abfuhr.

Gegenüber GamesIndustry sagt Jim Ryan dazu: „Die Investitionen, die wir in unsere Studios tätigen müssen, wären nicht möglich, und wir glauben, dass die Auswirkungen auf die Qualität der Spiele, die wir entwickeln, nicht den Wünschen der Spieler entsprechen würden.“ Oder einfacher: Das rechnet sich nicht.

Die Markteinführung der neuen Stufen

Der Übergang wird nicht ganz einfach. Für bestehende PlayStation-Plus-Mitglieder gibt es mit PlayStation Plus Essential keine Änderungen. „PlayStation-Now-Kunden migrieren zu PlayStation Plus Premium, ohne dass sich die aktuellen Abonnementgebühren bei der Einführung erhöhen“, heißt es weiter.

Das Angebot soll weitweit nach Regionen gestaffelt eingeführt werden. Im Juni sollen die ersten Markteinführungen in mehreren asiatischen Ländern erfolgen, gefolgt von Nordamerika, Europa und dem Rest der Welt. Bis zum Ende der ersten Jahreshälfte 2022 soll alles abgeschlossen sein.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: God of War, Sony