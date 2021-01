Ys VI Online: The Ark of Napishtim soll im Frühjahr für iOS und Android in Japan erscheinen

Die im Dezember angekündigte Mobile-Version von Ys VI: The Ark of Napishtim hat nun einen ungefähren Veröffentlichungszeitraum erhalten: Im Frühjahr dürfen iOS- und Android-BesitzerInnen in Japan das Fantasy-Rollenspiel mit dem Zusatz „Online“ auch unterwegs genießen – und zwar kostenlos, wenn auch mit Mikrotransaktionen, wie Publisher Restar Games verkündete.

Bei Ys VI Online: The Ark of Napishtim handelt es sich um die erste Version des Spiels für Smartphones. SpielerInnen können sich bereits jetzt auf der Teaser-Website im Voraus registrieren. Abhängig von der Anzahl an Registrierungen vor der Veröffentlichung wird es eine Vielzahl an Ingame-Boni für SpielerInnen geben:

50.000 Registrierungen – 50.000 Silver Coins

100.000 Registrierungen – Gaia Stones (x6)

200.000 Registrierungen – Chaos Stones (x3)

300.000 Registrierungen – Lydia Soul Card (x1)

500.000 Registrierungen – Star Dust (x1,500)

700.000 Registrierungen – Cookie (x2)

1.000.000 Registrierungen – Alma’s Tears (x1)

Was ist Ys VI: The Ark of Napishtim?

Die ursprüngliche Version von Ys VI: The Ark of Napishtim erschien in Japan 2003 für Windows, es folgten Portierungen für PlayStation 2 im Jahr 2005 (Japan, Nordamerika, Europa) sowie eine Version für PlayStation Portable im Jahr 2006, die ebenfalls in den genannten Regionen erschien. Im Jahr 2015 folgte schließlich eine Steam-Portierung.

In Ys VI: The Ark of Napishtim verschlägt es den allseits bekannten Rotschopf Adol Christin auf die Insel Canaan. Diese soll Schätze bereithalten, aber die Erkundung steht unter keinem guten Stern. Schiffbrüchig wird Adol schließlich von zwei Mitgliedern der dort ansässigen Rasse gerettet. Aber Menschen scheinen nicht wirklich willkommen zu sein.

via Gematsu, Bildmaterial: Ys VI: The Ark of Napishtim (Steam-Version), Restar Games, Falcom, XSEED, Marvelous / Manhattan People