Final Fantasy VII Remake: Design-Schwierigkeiten, die ein cooler Bossgegner mit sich bringt

Square Enix überbrückt die Zeit bis zur Fortsetzung von Final Fantasy VII Remake auf dem japanischen Twitter-Account mit schönen Artworks und interessanter Trivia. Diesmal geht es um einen der Bossgegner im Spiel.

Leichte Spoiler also, das versteht sich. Aber wenn ihr schon hier seid, dann kennt ihr ihn vermutlich auch. Immerhin ist Final Fantasy VII Remake bereits seit gut zwei Jahren erhältlich. Die Rede ist von Eligor!

Eligor gab es übrigens schon im Original, wo ihr ihn (seltener) auch auf dem Eisenbahnfriedhof antreffen konntet. Ein wenig prägnanter ist aber sein imposanter Auftritt im Remake.

Square Enix erklärt im Tweet, dass es sich um eine Art Streitwagen handelt. Eligor schwebt allerdings immer ein wenig in der Luft. Sein einzigartiges Design hätte dazu geführt, dass das Team erstmal herausfinden musste, wie man ihn am besten animieren kann.

Auch im Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* kommen diese Probleme zur Sprache. Ein cooler Bossgegner ist wohl nicht gleichzeitig auch der Traum von 3D-Artists und Battle Designern. „Es sieht aus wie ein Streitwagen, nur dass die hintere Hälfte des Pferdekörpers die Kutsche bildet, und selbst wenn sie auf dem Boden steht, schwebt sie noch ein wenig“, erklärt Lead Battle Designer Kosuke Sakane.

„Wir hatten eine schwierige Zeit, bis wir herausfanden, wie es sich mit einer so einzigartigen Körperstruktur überhaupt bewegen, geschweige denn angreifen kann“, so Sakane weiter.

Die Artworks zeigen auch einen Größenvergleich zwischen Cloud und Eligor, aber den kennt ihr wohl, wenn ihr das Spiel gespielt habt. Außerdem sind die Einzelteile des Gegners im Detail beschrieben. Dem Verbindungsstück zwischen Pferdehüfte und Streitwagen kommt eine besondere Aufmerksamkeit zu.

