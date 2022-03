Ukraine: Electronic Arts stoppt Verkauf aller Spiele und Inhalte, inklusive Ingame-Währung

Nachdem Electronic Arts in dieser Woche bereits angekündigt hat, alle russischen Mannschaften aus FIFA 22 und NHL entfernen zu wollen, geht man nun noch einen Schritt weiter. Ebenso wie CD Projekt Red stoppt man den Verkauf aller Produkte in Russland.

„Wir sind nach wie vor schockiert über den Konflikt, der sich in der Ukraine abspielt, und schließen uns den vielen Stimmen in der Welt an, die Frieden und ein Ende der Invasion fordern. Wir stehen in Solidarität mit dem ukrainischen Volk“, heißt es in einem neuen Statement.

„Wir haben beschlossen, den Verkauf unserer Spiele und Inhalte, einschließlich virtueller Währungspakete, in Russland und Belarus zu stoppen, solange dieser Konflikt andauert“, gibt Electronic Arts weiterhin bekannt.

„Infolgedessen werden unsere Spiele und Inhalte in der russischen Region nicht mehr im Origin-Store oder in der EA-App zum Kauf angeboten, auch nicht über In-Game-Stores. Wir arbeiten auch mit unseren Plattformpartnern zusammen, um unsere Titel aus ihren Stores zu entfernen und den Verkauf von neuen Spielinhalten in der Region zu stoppen.“

In dieser Woche hatte die Ukraine „alle Entwickler-Firmen und eSports-Plattformen“ aufgefordert, konkrete Maßnahmen anlässlich der russischen Invasion in der Ukraine zu ergreifen. Heute hat neben Electronic Arts auch Microsoft angekündigt, neue Produkte und Dienste in Russland zu stoppen.

Bildmaterial: Flagge der Ukraine