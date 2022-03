Final Fantasy VII Remake: Traces of Two Pasts erscheint lokalisiert im Westen

Square Enix Books hat heute die Lokalisierung von Final Fantasy VII Remake: Traces of Two Pasts bekannt gegeben. Der Roman aus der Feder von Kazushige Nojima erzählt in zwei Teilen die Vergangenheit und Kindheit von Tifa Lockhart und Aerith Gainsgorough.

Bislang wurde der Roman nur in Japan veröffentlicht. Am 8. November steht nun eine englischsprachige Veröffentlichung des 384-seitigen Buches an. Eine kleine Vorschau auf das Buch bietet euch eine Übersetzung von Passagen, die vom Juli 2021 datiert.

Der Buchrücken führt so ein:

„Obwohl sie sich erst wenige Tage zuvor während der weltbewegenden Ereignisse, die zu ihrer Flucht aus Midgar führten, kennengelernt haben, haben Aerith und Tifa bereits eine zaghafte Freundschaft entwickelt, die auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt beruht. Während sie ihre Reise mit Cloud, Barret und Red XIII fortsetzen, öffnen sich die beiden Frauen weiter füreinander und tauschen Geschichten aus ihrer Vergangenheit aus.“

Amazon führt bereits eine Produktseite zum Buch*, wo ihr die Kindle-Version vorbestellen könnt. Dort wird in Kürze vermutlich auch die gebundene Buchfassung vorbestellbar sein.

Bisher lokalisierte Bücher zum Remake

Das bekannteste lokalisierte Werk ist wohl der massive Final Fantasy VII Remake Material Ultimania*. Außerdem lokalisierte man schon im Launchzeitraum das Büchlein Final Fantasy VII Remake World Preview*.

Nicht zuletzt gab es kürzlich sogar eine deutschsprachige Veröffentlichung des Romans Final Fantasy VII: The Kids Are Alright*. In diesem Buch erfahrt ihr zum Beispiel mehr über Leslie und Kyrie, die ihr vielleicht erst aus dem Remake kennt.

Die Ankündigung:

Bildmaterial: Square Enix Books