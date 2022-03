Ukraine: Microsoft stellt Verkauf von neuen Produkten und Diensten in Russland ein

Microsoft hat heute bekannt gegeben, dass man alle den Verkauf von neuen Produkten und Diensten in Russland einstellt. In dieser Woche hatte die Ukraine „alle Entwickler-Firmen und eSports-Plattformen“ aufgefordert, konkrete Maßnahmen anlässlich der russischen Invasion in der Ukraine zu ergreifen.

„Wie der Rest der Welt sind auch wir entsetzt, wütend und traurig über die Bilder und Nachrichten aus dem Krieg in der Ukraine und verurteilen diese ungerechtfertigte, unprovozierte und unrechtmäßige Invasion durch Russland“, heißt es in einem Statement von Brad Smith – President & Vice Chair.

„Wir geben heute bekannt, dass wir alle neuen Verkäufe von Microsoft-Produkten und -Diensten in Russland aussetzen werden“, heißt es weiter. Darüber hinaus arbeite man eng mit Regierungen der USA, EU und Großbritannien zusammen, um „viele Aspekte unserer Geschäftstätigkeit in Russland“ zu stoppen.

Gleichwohl bekundete man erneut die Absicht, im Bereich der Internetsicherheit proaktiv mit Behörden in der Ukraine zusammenzuarbeiten, insbesondere zur Abwehr von Cyberangriffen. „Wie so viele andere stehen wir an der Seite der Ukraine und fordern die Wiederherstellung des Friedens, die Achtung der Souveränität der Ukraine und den Schutz ihrer Bevölkerung.“

Bildmaterial: Flagge der Ukraine