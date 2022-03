Ukraine: CD Projekt RED stoppt den Verkauf von Spielen in Russland und Belarus

Gestern forderte die Ukraine Plattforminhaber wie Xbox und PlayStation sowie „alle Entwickler-Firmen und eSports-Plattformen“, konkrete Maßnahmen anlässlich der russischen Invasion in der Ukraine zu ergreifen.

Einige taten das bereits: Electronic Arts gab gestern bekannt, Russland und alle russischen Mannschaften aus FIFA 22 entfernen zu wollen. Heute zieht CD Projekt RED mit einer bisher beispiellosen Maßnahme nach.

Wie man bekannt gibt, wird man den Verkauf von Spielen in Russland und der Ukraine aussetzen. „Angesichts der russischen Militärinvasion in unserem Nachbarland Ukraine hat die CD Projekt RED Gruppe beschlossen, bis auf Weiteres alle Verkäufe unserer Spiele nach Russland und Weißrussland einzustellen“, heißt es in einem Statement.

„Ab heute arbeiten wir mit unseren Partnern zusammen, um den digitalen Verkauf auszusetzen und die physische Auslieferung von CD-Projekt-Group-Produkten sowie aller über die GOG-Plattform vertriebenen Spiele in die Gebiete von Russland und Weißrussland einzustellen“, so das Statement.

Und weiter: „Die gesamte CD Projekt Group steht eng an der Seite der Menschen in der Ukraine. Wir sind zwar keine politische Instanz, die direkt Einfluss auf staatliche Angelegenheiten nehmen kann, und streben dies auch nicht an, aber wir glauben, dass Wirtschaftsunternehmen, wenn sie sich zusammenschließen, die Macht haben, globale Veränderungen in den Herzen und Köpfen der Menschen zu bewirken.“

Leicht hat man es sich offensichtlich nicht gemacht, denn auch bei CD Projekt ist man sich klar, dass man damit auch Unbeteiligte trifft. Aber: „Wir wissen, dass Akteure in Russland und Weißrussland, die nichts mit der Invasion in der Ukraine zu tun haben, von dieser Entscheidung betroffen sein werden, aber mit dieser Aktion möchten wir die globale Gemeinschaft dazu bringen, über die Vorgänge im Herzen Europas zu sprechen.“

Analyst Daniel Ahmad verweist darauf, dass CD Projekt Red im letzten Jahr 9,1 % des Gesamtumsatzes in Russland und Belarus generiert hat. Das Original-Statement:

Bildmaterial: Flagge der Ukraine