Relayer: Das ist der Theme-Song aus dem Mecha-Strategie-RPG

Kadokawa Games stellt uns heute in einem Trailer den Theme-Song aus dem Mecha-Strategie-RPG Relayer vor. Es handelt sich um den Song „Into the Lost Code“. Es singt KOCHO, die Komposition stammt von Shuuichirou Fukuhiro. Der Fokus liegt daneben auch auf den Charakteren, es gibt jedoch auch kleine Gameplay-Einblicke.

Publisher Clouded Leopard Entertainment veröffentlicht morgen Relayer weltweit digital für PlayStation 4 und PlayStation 5. In Europa gibt es eine physische Veröffentlichung durch Red Art Games. Diese erscheint am 20. Mai, ihr könnt bereits vorbestellen. Es gibt auch eine spielbare Demo. Relayer bietet englische und japanische Stimmen. Die deutschen Untertitel will man später als Update nachreichen.

Was erwartet euch in dem Strategie-RPG?

Im Jahr 2049 trifft die Menschheit endlich (?) auf eine weitere intelligente Lebensform: die Relayers. In die gleiche Zeit fällt die Entdeckung einer antiken, außerirdischen Zivilisation, welche zu den Starchildren führt. Das sind Menschen mit speziellen Kräften.

Im Jahr 2051 treffen sich zwei Frauen in der Mond-Kolonie Artemis. Hier beginnt also die Geschichte des Spiels. Da die Relayers natürlich nichts Gutes im Schilde führen und das Universum auslöschen wollen, kommt es zum Kampf mit den Starchildren. Die „Weltraum-Oper“ wird vom God-Wars-Team entwickelt und entsteht bei Kadokawa Games.

Der Theme-Song-Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Relayer, Clouded Leopard Entertainment, Kadokawa Games