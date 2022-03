Kuroi Tsubasa: Visual Novel mit Vtubern als Charakteren erscheint im April

Blackwing Gaming, eine Gruppierung von Freunden aus aller Welt, hat zwei Jahre lang an der Visual Novel Kuroi Tsubasa gearbeitet und möchte diese nun am 4. April kostenlos bei Steam bereitstellen.

Die Handlung spielt in der Nähe von Osaka und dreht sich um die Büroarbeiterin Kureha Kurono sowie Blackwing-chan, einen Teufel, der ihr Magical-Girl-Kräfte gibt. Im Rahmen der Story muss das Duo schattenhafte Gefahren überwinden und trifft auf neue Freunde.

Im Spiel warten über 120.000 Worte Dialog sowie mehrere Zwischensequenzen. Über 60 Songs wurden geschrieben. Eine Besonderheit von Kuroi Tsubasa ist jedoch, dass alle Charaktere auf bekannten Vtubern basieren!

Protagonistin Kureha hat beispielsweise Kureha Kurono zum Vorbild. Die Visual Novel ist aber auch spielbar, ohne die Originale zu kennen. Diese hatten auch mit der Entwicklung nichts zu tun, haben aber erlaubt, sie als Charakter zu nutzen.

Opening zum Spiel:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Kuroi Tsubasa, Blackwing Gaming