Pokémon-Legenden Arceus: Den Geheimcode für Hisui-Fukano könnt ihr jetzt abholen

Wir hatten bereits ausführlich über die Verteilung von Hisui-Fukano für Pokémon-Legenden: Arceus berichtet. Nach dem Verteilungsstart in den USA stand für heute auch der Beginn in Europa an.

Keine Stunde zu früh hat nun auch die Verteilung in Deutschland begonnen. Ab sofort könnt ihr euch bei GameStop euren Geheimcode für das Hisui-Fukano und 20 Federbälle abholen.

Dafür müsst ihr nicht, wie zunächst befürchtet, in die Filialen pilgern. GameStop bietet die Verteilung online an. Ihr müsst nur eure Email-Adresse angeben und damit leben, dass GameStop diese dann hat.

Arceus ist weltweit ein großer Erfolg

Nach viel Begeisterung unter den Pokémon-Fans konnten Nintendo und The Pokémon Company in dieser Woche mitteilen, dass sich Pokémon-Legenden: Arceus weltweit über 6,5 Millionen Mal in der ersten Woche verkauft hat.

Pokémon-Legenden: Arceus ist seit dem 28. Januar 2022 weltweit für Nintendo Switch erhältlich. The Pokémon Company könnte damit vielleicht auch das Generationsproblem der Serie lösen. Ein paar Problemchen bringt so ein Spiel mit Open-World-Ansätzen natürlich auch mit: Seht hier einige der „lustigsten“ Bugs.

