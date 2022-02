Pokémon-Legenden Arceus: Erste Gratis-Verteilaktion kommt nun auch nach Deutschland

Heute beginnt in den USA die erste Verteilaktion zu Pokémon-Legenden: Arceus. Bei diesen Aktionen können sich Fans auf oft unterschiedliche Weise Geheimcodes für ihre Spiele sichern, die ihnen dann verschiedene Inhalte bringen.

Die erste Verteilaktion zu Pokémon-Legenden: Arceus bringt TrainerInnen ein Hisui-Fukano sowie 20 Federbälle. Fans in den USA haben bis zum 13. März die Gelegenheit, sich die Codes bei GameStop zu sichern.

Zunächst aus Großbritannien erreicht uns heute die Nachricht, dass diese Verteilaktion auch nach Europa kommt. In Großbritannien findet die Verteilaktion bei GAME UK statt. Bei ähnlichen Aktionen konnten sich deutsche Fans zuletzt auch online bei GAME UK mit Codes versorgen.

Inzwischen sind auch für Belgien, die Niederlande und Deutschland Verteilaktionen angekündigt. Die Verteilaktionen sind für den 4. März bis zum 4. April versprochen. Hierzulande findet die Verteilaktion wie so oft bei GameStop statt, diesmal allerdings nur in den Geschäften.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Arceus ist weltweit ein großer Erfolg

Nach viel Begeisterung unter den Pokémon-Fans konnten Nintendo und The Pokémon Company in dieser Woche mitteilen, dass sich Pokémon-Legenden: Arceus weltweit über 6,5 Millionen Mal in der ersten Woche verkauft hat.

Pokémon-Legenden: Arceus ist seit dem 28. Januar 2022 weltweit für Nintendo Switch erhältlich. The Pokémon Company könnte damit vielleicht auch das Generationsproblem der Serie lösen. Ein paar Problemchen bringt so ein Spiel mit Open-World-Ansätzen natürlich auch mit: Seht hier einige der „lustigsten“ Bugs.

via Bisafans, Serebii, Bildmaterial: YouTube (samdawolf) – Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak