Pokémon-Legenden Arceus: „Lustige Videos“ zeigen, wie die Physik verrückt spielt

Pokémon-Legenden Arceus ist ein großer Erfolg, das steht schon mal fest. Und auch bei den Fans kommt es insgesamt sehr gut an. Wo viel gespielt wird, werden auch viele Bugs gefunden. Und die meisten in Arceus drehen sich um die Physik des Spiels.

Automaton hat einige „lustige Videos“ von japanischen SpielerInnen gesammelt. „Lustig“ deshalb, weil es für die SpielerInnen natürlich nicht lustig ist. Bugs sind immer ärgerlich und möglicherweise gehen so Pokémon durch die Lappen.

Ein Video, das Relaxo ungewohnt mobil zeigt, ging bereits viral. Das Elite-Relaxo wollte eigentlich zum Angriff ansetzen, doch dann wird es wie von Zauberhand in die Ferne katapultiert und landet auf einem Baum.

Ein weiteres Video zeigt ein Elite-Hippoterus, das natürlich aggressiv auf den Spieler losgeht. Die kleine Anhöhe bekommt ihm nicht gut. Nach einer kleinen Raserei steht es plötzlich in der Luft.

Damhirplex dreht durch, Staralili flieeeegt

Oft scheinen die Physik-Probleme der Engine rund um Bäume aufzutauchen. Ein Elite-Damhirplex dreht im wahrsten Sinne des Wortes durch. Schade, es war die erste Bekanntschaft des Spielers mit einem Elite-Pokémon.

Es gibt auch Berichte von Pokémon, die auf Bäume klettern. Aber irgendwie nicht auf eine natürliche Weise. Waumpel macht sich in einem weiteren Video einen Baum auf seltsame Weise zu eigen. Vermutlich liegt das an fehlerhaften Berechnungen in Verbindung mit dem geworfenen Pokéball und dem Baum.

Aber nicht immer muss ein Baum in der Nähe sein und auch fliegende Pokémon spielen verrückt. Staralili steigt in diesem Video so hoch, wie noch nie ein Staralili gestiegen ist! Das Bauz, das der Spieler geworfen hat, sieht ebenso verwirrt aus wie der Spieler selbst.

Pokémon-Legenden Arceus nutzt die Havok-Physik-Engine. Sie wird in einer Vielzahl von Spielen verwendet und in einigen davon gibt es ähnliche Probleme. Ein prominentes Beispiel ist die Karrenszene aus Skyrim gleich zu Beginn. Manchmal schießt der Wagen einfach in den Himmel. Oder das Pferd dreht sich wie ein Bohrer.

Das muss aber nicht heißen, dass es nur an Havok liegt. Zelda: Breath of the Wild nutzt ebenfalls Havok und ist bekanntlich berühmt für seine Physikexperimente von Spielern. Habt ihr schon seltsame Physik in Arceus gesehen?

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak